Kennt Daniela Katzenberger (32) etwa Heidi Klums (45) Jungbrunnen? Derzeit turtelt die Germany's next Topmodel-Jurorin zusammen mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) durch die Medien. Vor allem die Vierfach-Mama wirkt dabei frischer und jünger denn je. Das ist auch der Katze nicht entgangen. Im Promiflash-Interview gab Dani jetzt einen ziemlich schlüpfrigen Tipp ab, woran das liegen könnte. "Na ja, so ein junger Kerl macht dich auch jung. [...] Ich wunder mich nicht, dass die so gut aussieht. Die sah noch nie besser aus", erzählte die Kultblondine am Rande eines Events lachend.



