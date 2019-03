Was sagt eigentlich Sarah Lombardis (26) Ex-Mann zu Roberto? Wie vor Kurzem bekannt wurde, sollen sich die Musikerin und der Berliner getrennt haben – laut eines Insiders habe der Bartträger ihr Vertrauen missbraucht. Doch was sagt Sarahs früherer Gatte Pietro Lombardi (26) dazu? Würde er Roberto so etwas zutrauen? Schließlich haben sich die Männer bereits kennengelernt. "Zu mir war er respektvoll, denn es blieb ihm ja nichts anderes übrig", verriet Pietro jetzt gegenüber Bunte. "Wir haben natürlich nicht die ganze Zeit geredet, aber es war keine angespannte Stimmung, ganz im Gegenteil."



