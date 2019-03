Spätestens seit Mittwoch weiß es ganz Deutschland: Jennifer Lange und Andrej Mangold (32) sind das Bachelor-Paar 2019. Noch vor dem Herzklopf-Finale im TV hatte Frauke Ludowig (55) den Zuschauern eine "große Überraschung" versprochen. Doch was genau meinte sie damit? Promiflash traf die Moderatorin beim Launch einer neuen Milka-Schokoladensorte in Hamburg und hakte nach. "Ich fand es sehr, sehr spannend, weil man gesehen hat, dass er sich tatsächlich doch in zwei Frauen verliebt hatte und das hat er auch gesagt", plauderte sie über den Basketballer und seine Entscheidung für die Zumba-Lehrerin aus Bremen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de