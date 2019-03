Noch drei Monate – dann geht es endlich los! Ab dem 24. Mai sind die Spice Girls wieder auf der Bühne zu sehen. Dann sind die Mädels auf Reunion-Tour durch Großbritannien und Irland – nur Victoria Beckham (44) wird fehlen. Doch was passiert danach mit der Girlgroup? Verschwinden sie wieder in den Analen der Popgeschichte oder legen sie noch einmal nach? "Baby Spice" Emma Bunton (43) kann sich jedenfalls vorstellen, dass die Spice Girls noch ein neues Album aufnehmen!

Eigentlich ist Emma derzeit als Solo-Künstlerin unterwegs. Erst am Mittwoch veröffentlichte sie ihren neuen Song "Baby Please Don't Stop" – im April soll dann das dazugehörige Album kommen. Wie sie Daily Mail berichtet, kann sie sich zudem vorstellen, mit den Spice Girls neues Material aufzunehmen: "Wir haben auf jeden Fall noch nicht mit dem Schreiben oder so angefangen", erklärt die Britin. Komplett ausschließen möchte sie diese Option aber trotzdem nicht: "Nach der Tour oder vielleicht während der Tour. Wir folgen immer unserem Bauchgefühl, das lieben wir. Wir fragen uns immer: Was kommt als Nächstes? Also könnte ein neues Album durchaus passieren – wer weiß", hält sich die Blondine alle Möglichkeiten offen.

Den Gerüchten, dass Victoria bei der Tour auch auftreten könnte, erteilt sie hingegen eine klare Abfuhr. "Das ist eine Sache, die nicht passieren wird." Im Gegenzug betont Emma jedoch ihr gutes Verhältnis zu Ex-"Posh Spice": "Sie war wundervoll in den Gesprächen, die wir hatten. So unterstützend", schwärmt sie von der Designerin.

John Phillips/Getty Images Emma Bunton bei den BRIT Awards 2018

Instagram / emmaleebunton Die Spice Girls, 90er-Girlband

Splash News Die Spice Girls 2008 bei einem ausverkauften Konzert im Madison Square Garden

