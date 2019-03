Bewegte sich Andrej Mangold (32) beim Public Viewing auf dünnem Eis? In der diesjährigen Bachelor-Staffel hatte der Rosenkavalier mit ganzen vier Kandidatinnen geknutscht. Nun sah er sich die gesammelten Folgen mit der Staffel-Gewinnerin Jennifer Lange und deren Eltern an – doch seine amourösen Abenteuer gereichten ihm glücklicherweise nicht zum Nachteil. "Das ist ja in der Vergangenheit. Das ist passiert, das ist auch in Ordnung. Da hat mir keiner einen Strick draus gedreht zum Glück. Wir haben nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis", offenbarte er Promiflash bei einer Selfie- und Autogrammstunde in der Europa Passage in Hamburg.



