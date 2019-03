Daniela Büchner (41) schwelgt in emotionalen Erinnerungen an ihren verstorbenen Ehemann. Im November 2018 starb Jens Büchner (✝49) im Beisein seiner Familie an Lungenkrebs. Der Tod des Schlagerstars stürzte seine Ehefrau in große Trauer, sodass die 41-Jährige sich zu einem großen Teil aus der Öffentlichkeit zurückzog. Einzig auf ihrem Instagram-Kanal teilt die fünffache Mama gelegentlich bewegende Updates sowie Clips und Fotos ihres verstorbenen Mannes. So auch zuletzt: Ein altes Video zeigt Jens beim liebevollen Tänzchen mit Töchterchen Jenna Soraya zu Elvis Presleys Song "Can't Help Falling In Love".



