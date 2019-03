Herzogin Kate (37) scheint ein Naturtalent auf dem Fußballplatz zu sein! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (36) reiste die dreifache Mama am Mittwoch in die nordirische Hauptstadt Belfast. Nach der Begrüßung durch ihre Fans tauschte die Brünette ihr elegantes Kleid gegen einen entspannten Sport-Look – und kickte mit Nachwuchssportlern im Nationalstadion drauflos! Neben ihren fußballerischen Künsten fiel besonders die Interaktion mit ihrem Gatten auf: Immer wieder streichelte Kate William den Rücken – so verschmust hatte man die zwei lange nicht mehr erlebt!



