Jennifer Lange und Andrej Mangold (32) haben es geschafft! In der diesjährigen Staffel von Der Bachelor lernten sich der Basketballer und die Zumba-Trainerin kennen und lieben, was sie jedoch bis zum Ende der TV-Ausstrahlung für sich behalten mussten. Nun dürfen sie offen als Paar auftreten, was sie megahappy macht. "Andrej und ich sind überglücklich, vor allem jetzt, wo wir endlich in die Öffentlichkeit können. Freiheit! Nach drei Monaten Versteckspiel", schreibt die Brünette zu dem ersten Pärchen-Selfie auf Instagram.



