Bei Germany's next Topmodel gab Enisa Bukvic ganz ungeniert in Folge vier zu: Sie hat bei ihren vollen Lippen schon mal nachhelfen lassen! Im Bild-Interview hat die 24-Jährige nun verraten, was sie zu dem Gang in den Beauty-Salon bewegt hat: "Weil ich lange darüber nachgedacht habe und es einmal ausprobieren wollte. Es ist nichts Permanentes und es ist ein natürliches Mittel, das wir in unserem Körper haben. Deshalb habe ich mich entschieden, es auszuprobieren", offenbarte sie. Noch einmal will die Freundin von Simon Desue (27) aber nicht zu Lipfillern greifen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de