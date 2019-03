Kann Stephanie Schmitz (24) in dem Outfit mehr überzeugen? Eigentlich wird Kim Kardashian (38) für ihren extravaganten Style von ihren Fans gefeiert. Doch vor wenigen Wochen musste die Selfie-Queen für einen äußerst gewagten Look heftige Kritik einstecken. Ihr schwarzes Kleid von Thierry Mugler, das ihren Busen lediglich durch schmale Stoffbahnen verdeckte, wurde im Netz regelrecht zerrissen. Der Fashion-Häme zum Trotz schlüpfte nun auch ein deutsches TV-Sternchen in den freizügigen Fummel!

Auf ihrem Instagram-Kanal posierte Love Island-Beauty Stephanie Schmitz in dem umstrittenen Kleidungsstück. Mit streng hochgesteckten Haaren und dezentem Schmuck lenkte sie die volle Aufmerksamkeit ihrer Community auf den Einteiler und ihre Kurven. "Findet ihr, ich kann mit Kim Kardashian mithalten? Seid nicht zu streng zu mir", stellte sie sich dem Urteil ihrer Follower. Die User halten sich mit ihrer Meinung auch nicht zurück: Für ihren Body bekam die Blondine zahlreiche Komplimente – nur die Robe fällt auch bei Stephies Fans durch. "Schöner Busen. Aber das Kleid ist schrecklich", "Ich stehe ja auf Ausschnitt und Freizügigkeit, aber das Kleid gefällt mir leider nicht so" oder "Es hat nichts mit dir zu tun. Aber das Kleid sieht nicht mehr elegant aus, sondern wirkt sehr billig", bewerteten Fans den Look.

Ob Stephanies Hochzeitskleid wohl genauso sexy wird? Noch in diesem Sommer wird die Influencerin mit ihrem Liebsten Julian Evangelos (26) vor den Traualtar treten. Im Promiflash-Interview verriet das TV-Sternchen vor einigen Wochen zwar schon, dass sie das perfekte Dress bereits gefunden habe, weitere Details wollte das Model allerdings nicht preisgeben.

FayesVision/WENN.com Kim Kardashian im Februar 2019

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz in Dubai

MEGA Chris Appleton und Kim Kardashian in Los Angeles

