Hollywood trauert um Schauspieler Luke Perry (✝52)! Seit einigen Tagen waren seine Verwandten und Fans in großer Sorge: Am vergangenen Mittwoch erlitt der Serienstar einen Schlaganfall. Seitdem wurde der 52-Jährige in einer Klinik behandelt. Vor wenigen Stunden nun der Schock: Der ehemalige Beverly Hills, 90210-Darsteller hat den Kampf um sein Leben verloren: Laut TMZ starb Luke Perry am Montag im Kreise seiner Familienangehörigen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de