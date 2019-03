Eindeutiger können Kate Beckinsale (45) und Pete Davidson (25) ihre Liebe der Welt nicht zeigen! Im Januar kamen erstmals Turtel-Gerüchte um das Duo auf, kurz darauf wurden die Schauspielerin und der Comedian erstmals Händchen haltend gesichtet. Am vergangenen Sonntag beendete das Duo sein Versteckspiel dann endgültig: Im New Yorker Madison Square Garden knutschten Pete und Kate total verliebt – dem Eishockey-Match, das vor ihnen ausgetragen wurde, schenkte das Paar nur bedingt Aufmerksamkeit! Auf dem Rückweg zum Hotel hielt der 25-Jährige seine 20 Jahre ältere Kate wieder an der Hand.



