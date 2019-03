Michael Wendler (46) verteidigt seine junge Liebe gegen Kritiker und Netz-Hate! Seit Januar turteln der Schlagerstar und Schülerin Laura M. (18) in der Öffentlichkeit miteinander. Mit ihren Postings, in denen sie plakativ ihre Verliebtheit demonstrieren, sorgen die zwei aber nicht nur für Begeisterung: Viele Kritiker stören sich an dem Altersunterschied von 28 Jahren. "Wenn Laura minderjährig wäre, dann könnte man sich darüber mit Sicherheit das Maul zerreißen und diskutieren. Aber sie ist volljährig. Und von daher ist das überhaupt nichts Unanständiges, dass man sich ineinander verliebt", stellte der Sänger im RTL-Interview klar.



