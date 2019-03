Es mag abgedroschen klingen, doch vor allem Laura schwebt mit ihrem Herzblatt Michael Wendler (46) auf Wolke sieben. Seit Beginn des Jahres turteln der Schlagerstar und die Schülerin ganz öffentlich miteinander. Aufgrund des hohen Altersunterschiedes wird ihnen seither immer wieder vorgeworfen, es seien keine echten Gefühle im Spiel. In ihrem allerersten Interview als Paar hörte sich das jedoch anders an: "Du gibst mir ganz viel Liebe, weißt du das? Und das macht mich sehr glücklich, Schatzi. Ich bin echt in dich verliebt!", säuselte die 18-Jährige im Gespräch mit RTL, worauf sich der Wendler ganz gerührt und fast schon verlegen zeigte.



