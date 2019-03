Sophia Vegas (31) und ihr Liebster Daniel Charlier hießen ihr Töchterchen in der Kirchengemeinde willkommen: Vor wenigen Tagen wurde die kleine Amanda in der Good Shepherd Catholic Church in Beverly Hills getauft. Das rührende Ereignis wollte Sophia ihren Fans nicht vorenthalten, also teilte die Ex-Dschungelcamperin eine süße Fotostrecke auf Instagram. "Wir sind unglaublich stolz, unsere Amanda mit Werten der katholischen Kirche großzuziehen. Ich liebe diesen Abschnitt in meinem Leben und freue mich auf unsere Zukunft", schrieb die überglückliche Mama zu den Bildern im Netz.



