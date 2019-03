Schlimme News von Marvyn Macnificent (26)! Der junge YouTuber begeistert seine Fans bereits seit Jahren mit seiner quirligen Art und seiner unerschütterlich positiven Lebenseinstellung. Seine Schmink-Tutorials und Clips mit Beauty-Tipps finden auf der beliebten Videoplattform inzwischen bei über 885.000 Followern Zuspruch. Nun meldete sich der Paradiesvogel allerdings mit unschönen Neuigkeiten zu Wort: Marvyn wurde während seines USA-Aufenthalts überfallen und ausgeraubt!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Influencer am Dienstagvormittag eine Reihe von Bildern, die seine Community zutiefst schockierten: Mit blutverkrusteten Händen und deutlich lädiertem Gesicht blickt Marvyn in die Kamera, zeigt auf einem weiteren Foto seine blutige Hand. "Ich wurde heute ausgeraubt und zusammengeschlagen. Ich bin so dankbar, dass ich noch lebe, keine gebrochenen Knochen habe oder schlimme Verletzungen", schrieb der 26-Jährige zu den Aufnahmen. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand stellte er fest: "Meine Nase ist geschwollen und meine Knie schmerzen, aber ich bin so froh, dass ich noch am Leben bin!"

Darüber hinaus erklärte der Make-up-Artist in seinem Post, dass sich der Überfall tagsüber in einer Gegend von Los Angeles abgespielt habe, die nicht als gefährlich gelte. Die von den Tätern entwendeten Wertgegenstände seien ihm jedoch egal, nur seine Gesundheit zähle. "Vergesst nicht, immer auf euch aufzupassen!", ermahnte er seine Fans zur Vorsicht.

Instagram / marvynmacnificent Marvyn Macnificent, YouTuber

Anzeige

Instagram / marvynmacnificent Marvyn Macnificents Hand nach einem Überfall

Anzeige

Vivien Killilea/Getty Images for NYX Professional Makeup Marvyn Macnificent, YouTube-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de