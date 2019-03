Für die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen steht das große Umstyling an – Tom Kaulitz (29) hat es bereits hinter sich! Im Gegensatz zu den Nachwuchs-Models, die am Donnerstag bei Heidi Klum (45) bestimmt wieder ordentlich Haare lassen müssen, kommt ihr Verlobter noch glimpflich davon: Heidis Tochter Lou Samuel (9) begnügte sich damit, aus der Mähne des Musikers geflochtene Zöpfe zu zaubern. "Ich hab' keine Angst, ich vertraue dir", versicherte Tom der Neunjährigen, bevor sie ihres Amtes waltete – alles via Instagram-Story festgehalten von Heidi. Was sich die Model-Mama wohl hingegen für ihre Castingshow-Girls hat einfallen lassen?



