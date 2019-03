Es dürften die wohl schwersten Wochen ihres bisherigen Lebens sein: Ivana Santacruz hat ihr noch ungeborenes Baby verloren. Die Influencerin erwartete gemeinsam mit ihrem Partner Abbas Mourad (25) zum ersten Mal Nachwuchs – doch das Schicksal hatte andere Pläne für das Paar. In der 13. Schwangerschaftswoche starb Ivanas Kind im Mutterleib. "Leider hat das Herz von unserem kleinen Engel aufgehört zu schlagen… Man hätte einfach nie gedacht, dass es einen selbst trifft", teilte die Rheinländerin ihrer Community in einem Instagram-Post mit. Doch aufgeben kommt für die Powerfrau absolut nicht infrage. Ivana beteuerte anschließend in ihrer Insta-Story: "Ich bin ein Mensch, der immer sehr schnell wieder aufsteht. Ich werde mich niemals in ein Loch fallen lassen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de