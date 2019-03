Kätzchen oder kein Kätzchen, das ist hier die Frage! Dass die Kultblondine Daniela Katzenberger (32) und ihr Gatte Lucas Cordalis (51) ihrer Tochter Sophia (3) ein Geschwisterchen schenken wollen, ist längst kein Geheimnis mehr. Wie es derzeit um ihre Kinderplanung steht, verriet Dani nun im Promiflash-Interview bei der Präsentation ihrer neuen Uncle Sam-Kollektion für Kaufland: "Dass man so eine Eisprung-App benutzt und so was, das habe ich jetzt erst mal alles sein gelassen, um mich auch mental so ein bisschen davon zu befreien, den Kopf frei zu kriegen und um da nicht weiter Druck aufzubauen", erklärte die Katze. Der Wunsch sei aber natürlich immer noch da.



