Evanthia Benetatou konnte es einfach mal wieder nicht lassen! Die Zweitplatzierte der diesjährigen Der Bachelor-Staffel hatte bereits beim großen TV-Wiedersehen der Teilnehmerinnen für Furore gesorgt: Sie betonte vor laufenden Kameras, wie intim sie mit Rosenkavalier Andrej Mangold (32) gewesen sei – und das auch gegenüber dessen Auserwählter Jennifer Lange. Jetzt sprach Eva ein weiteres Mal ganz offen über eine Liebesnacht mit dem Basketballer. Doch Kuppelshow-Siegerin Jenny könnte der ganze Wirbel wohl nicht egaler sein.

In einer Fan-Fragerunde auf Instagram wurde die Sport- und Gesundheitstrainerin von ihren Followern vermehrt auf die erneute Sex-Aussage ihrer einstigen Konkurrentin angesprochen. Daher ließ sich die Bremerin zu einem kurzen Statement hinreißen. "Das Einzige, was ich dazu sage, ist: Ich dachte, eine Lady genießt und schweigt", schrieb sie und fügte noch einen achselzuckenden Emoji hinzu. Auf die wiederholte Provokation ging die Brünette also nicht ein.

Und auch Jennys Liebster wollte sich eigentlich nicht weiter zu dem Thema äußern. Als er von RTL jedoch mit Evas Aussage konfrontiert wurde, stellte der 32-Jährige klar: "Sie weiß, was passiert ist. Ich weiß, was passiert ist. Jennifer weiß, was passiert ist und dazu ist genug gesagt worden." Was sagt ihr zu Jennys Reaktion? Stimmt in der Umfrage ab!

