Der Schock sitzt immer noch tief – Keith Flint wurde am Montag tot in seinem Haus im britischen Essex aufgefunden! Es besteht der Verdacht, dass der Frontsänger der Band The Prodigy sich umgebracht haben könnte. Neben etlichen trauernden Fans und Musiker-Kollegen meldete sich zunächst seine Ex-Freundin Gail Porter (47) zu Wort – Keiths Ehefrau Mayumi Kai hingegen schwieg bislang. Jetzt veröffentlichte sie jedoch nach der Tragödie einen ersten Beitrag im Netz!

Die DJane fasste ihre Trauer nicht in eigene Worte, sondern repostete den Artikel eines japanischen Magazins über den Tod ihres Ehemanns sowie das offizielle Twitter-Statement von The Prodigy. Darin heißt es: "Geschockt und in tiefer Trauer bestätigen wir den Tod unseres Bruders und besten Freundes Keith Flint." Auf dem Kurznachrichtenportal bekam Mayumi bereits etliche Beileidsbekundungen zugesendet. Rund 13 Jahre waren sie und Keith miteinander verheiratet.

Zum Zeitpunkt von Keiths Tod soll Mayumi sich in Tokio aufgehalten haben – mehr als 9.000 Kilometer von ihrem Gatten entfernt. Am kommenden Mittwoch hatte sie in der japanischen Metropole eigentlich als DJane auflegen sollen. Medienberichten zufolge waren sie und der Musiker bereits seit einiger Zeit getrennt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Mayumi Kai Mayumi Kai, 2019

Gareth Cattermole/Getty Images Keith Flint, Sänger

Instagram / djmayumi Mayumi Kai, DJ



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de