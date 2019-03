Vom beachtlich gewölbten Babybauch zurück zur superschmalen Taille – dieses Ziel verfolgt die frischgebackene Mutter Sophia Vegas (31). Anfang Februar konnten sich der Reality-Star und Lebensgefährte Daniel Charlier über die Geburt von Töchterchen Amanda Jaqueline Charlier freuen. Nur vier Wochen nach der Entbindung passt Sophia nun schon wieder in ein Korsett. Knapp 13 verlorene Kilos sind für sie aber offenbar noch nicht genug – ihre Körpermitte soll wieder in ein XXS-Modell passen und nicht nur in die aktuelle Größe XS! Genau deshalb achtet die 31-Jährige streng auf ihre Ernährung: "Ich mache 'ne Diät, keine Kohlenhydrate. [...] Den ganzen Süßkram weglassen, keine Süßgetränke", erzählt sie im RTL-Interview.



