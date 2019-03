Im Drogenrausch! Mötley Crüe gilt als eine der bekanntesten Glam-Metal-Bands. 1980 in Los Angeles gegründet, lebten die Musiker Nikki Sixx, Mick Mars (67), Tommy Lee (56) und Vince Neil (58) ein wildes Leben. Das wurde nun in dem Netflix-Streifen “The Dirt” verfilmt, der am 22. März 2019 Premiere feiert. Darin geht es sprichwörtlich um Sex, Drugs & Rock’n’Roll. Besonders was die Drogen anging, waren Mötley Crüe krass unterwegs, wie Nikki jetzt gestand.

“Plötzlich kommen da acht Kellner mit Silberplatten, nehmen die Deckel ab und es gibt Kokain aus Silber-Trinkhalmen zum Nachtisch”, erinnerte sich der Musiker laut The Sun an einen Besuch in London. Die Band sei damals bis vier Uhr morgens in einer russischen Location gewesen, als die mit Drogen gefüllten Strohhalme kamen. Fast jedes Band-Mitglied habe Drogen genommen und Unmengen an Alkohol konsumiert: Tommy konsumierte Kokain, experimentierte aber auch mit Heroin, Mick war abhängig von Schmerztabletten, Vince spritze sich Kokain und Heroin und Nikki sprang dem Tod gleich zweimal nach Heroin-Überdosen gerade noch so von der Schippe. In ihrer Autobiografie "The Dirt", die nun verfilmt wurde, geben die vier Rocker einen mehr als genauen Einblick in ihren Alltag, der von Drogen und Gruppensex bestimmt war.

In dem Streifen werde Nikki zufolge nichts ausgelassen. “Wir konnten die Geschichte nicht beschönigen, sonst könnte man nicht glauben, dass es sich um eine korrekte Filmproduktion handelt. Das kann man nicht super sauber und Disney-artig machen”, sagte der Musiker, der mit der Band 100 Millionen Platten verkaufte, gegenüber der britischen Zeitung.

Netflix / Jake Giles Netter Szene aus "The Dirt"

Anzeige

WENN Mötley Crüe bestehend aus Vince Neil, Tommy Lee, Mick Mars, Nikki Sixx

Anzeige

Ethan Miller/ Getty Images Mötley Crüe bei einem Auftritt in Las Vegas 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de