Achtung, Verwechslungsgefahr! Während der aktuellen Schwiegertochter gesucht-Staffel staunte Daniela Katzenberger (32) nicht schlecht, als sie Selma im Fernsehen sah. Die 27-jährige Show-Kandidatin hatte das Herz von Chihuahua-Halter Arno erobern wollen, doch Amors Pfeil traf leider nichts ins Schwarze. Dabei war es nicht die Turtelei der beiden ledigen Liebesanwärter, die Daniela verblüffte. Stattdessen wunderte sie sich über die bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen ihr und Selma. So lachte die Katze im Promiflash-Interview: "Die Selma sieht so aus wie ich in meiner Anfangszeit." Und das hat einen einfachen Grund: Die 27-Jährige ist ein großer Dani-Fan und durfte ihr Idol jetzt zum ersten Mal persönlich treffen – Promiflash war dabei, als sich die Zwillingsblondinen begegneten!



