Seit Kurzem ist es offiziell: In Jennifer Lange hat der amtierende Rosenkavalier Andrej Mangold (32) seine Traumfrau gefunden! Bis zur Ausstrahlung des bereits abgedrehten Finales musste das Der Bachelor-Paar jedoch mehrere Wochen lang Stillschweigen bewahren. Damit ihnen auch ja niemand auf die Schliche kam, tarnten sich die Turteltauben mithilfe von Fake-Namen! "Wir haben uns in unserem Handy sogar unter anderem Namen abgespeichert, damit nicht irgendwie mal das Handy blinkt und dann unser Name aufpoppt", geben Jenny und Andrej im Interview mit Promiflash bekannt!



