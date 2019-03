Sie sind wohl das am meisten gefeierte Couple des britischen Königshauses! Erst kürzlich hielt Prinz Harry (34) eine bewegende Rede bei einem Charity-Event in London. Gegen Ende seiner Ansprache sorgte der rothaarige Schnuckel für eine kleine Sensation – unter tosendem Applaus bat er seine Gattin Herzogin Meghan (37) auf die Bühne. Die beiden wurden bei diesem Event gefeiert wie Popstars und Meghan war von dem Support sichtlich gerührt – fast schon schüchtern kuschelte sie sich an ihren Gatten.



