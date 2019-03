Am vergangenen Donnerstag hatten gleich zwei Model-Schönheiten Germany's next Topmodel verlassen. Eine davon war Kim Dammer (18). In der Show betonte Model-Mama Heidi Klum (45), dass die 18-Jährige zu sehr ihren Freund vermisse. Doch dem war nicht so: Kim will einfach nur ihre selbst aufgebaute Modelkarriere weiter vorantreiben – ganz ohne GNTM. Promiflash liegt jetzt das komplette Video zu ihrem Ausstieg vor, welches nicht komplett in der Sendung gezeigt wurde. Seht selbst!



