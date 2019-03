Wenn sich Minuten wie Stunden anfühlen! Im großen Finale von Der Bachelor überreichte Andrej Mangold (32) seiner Auserwählten Jennifer Lange die letzte Rose – scheinbar kurz nachdem der Basketballer der Zweitplatzierten Evanthia Benetatou einen Korb gegeben hatte. Doch wie lange musste der Hannoveraner tatsächlich darauf warten, seiner Jenny endlich gegenüberzustehen? "In Mexiko ist es ja schon immer gefühlt um 19 Uhr dunkel geworden. Deshalb konnte ich die Zeit gar nicht einschätzen. Es hat aber unheimlich lange gedauert", verriet der Rosenkavalier nun gegenüber Promiflash am Rande einer Selfie- und Autogrammstunde in der Europa Passage Hamburg.



