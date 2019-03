Endlich ist es so weit: Der erste Trailer zu der finalen achten Staffel der Erfolgssendung Game of Thrones ist raus! Wie der zweiminütige Clip zeigt, dürfen die Fans sich auch in der allerletzten Season auf eine Menge Spannung, Intrigen und Action freuen – denn jetzt geht es für Drachenmutter Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32), Serien-Hottie Jon Snow (Kit Harington, 32) und Co. ums Ganze – den Eisernen Thron! Wer am Ende wohl überleben und die Herrschaft an sich reißen wird?



