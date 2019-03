Im August 2017 gab Ex-Köln 50667-Star Sophia Dos Santos ihre Transsexualität bekannt. Kurz darauf begann die als Junge geborene Fernsehbekanntheit Hormone zu nehmen. Laserbehandlungen und kosmetische Eingriffe gestalten ihr Äußeres nach und nach femininer – mit der geschlechtsangleichenden Operation hat es die 38-Jährige dagegen überhaupt nicht eilig, wie sie Promiflash im Kayon Tattoo Atelier in Berlin verrät: "Ich weiß jetzt, was ich für Orgasmen habe und ich weiß nicht, was ich danach bekomme, ob ich dann auch eine gefühlsechte Vagina auch operiert bekomme." Immerhin schwärmt die Blondine: "Mein sexuelles Leben kann ich weiterhin super führen und ich habe tolle Orgasmen und auch multiple tatsächlich und das will ich auch nicht missen, das finde ich ganz nett."



