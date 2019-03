Es war ein sehr emotionaler Abend! Am 19. Februar verstarb Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85) überraschend in seiner Wahlheimat Paris. Sein letztes Werk, die Herbst/Winter-Kollektion 2019/20 der Luxusmarke Chanel, wurde jetzt auf der Fashion Week in Paris präsentiert. Zahlreiche Stars und ehemalige Weggefährten nahmen dort Abschied von ihm als Modeschöpfer, Freund und Mentor. Die Show endete bei manchen Models sogar in bitterlichen Tränen.



