Wie weit wird Anastasiya Avilova (30) bei Temptation Island gehen? Heute Abend fällt der Startschuss für das neue Reality-TV-Format, in dem sich vier Paare dem ultimativen Treuetest stellen: Die Duos werden in getrennten Luxusvillen untergebracht und treffen dort auf flirtwillige Singles, die die eigentlich vergebenen Kandidaten verführen wollen. Auch Anastasiya setzt alles daran, einen Teilnehmer um den Finger zu wickeln – heiße Bett-Action eingeschlossen?

Im Bild-Interview gesteht Anastasiya, dass sie auch vor der Kamera keine Hemmungen kennt. "Sex im TV ist kein Problem für mich", erklärt die 30-Jährige ganz selbstbewusst. Die Mainzerin betont allerdings, dass sie es nicht zwingend darauf anlegt. "Mein Plan war, zu verführen. Da gibt es nicht das komplette Programm. Aber, wenn es knistert, denkt man nicht mehr mit dem Kopf", sagt sie und schließt Intimitäten demnach nicht kategorisch aus.

Auch die Zuschauer werden dank Anastasiya ins Schwitzen kommen: "Ich habe kein Problem damit, mich nackt zu zeigen", stellt das Model jede Menge heiße Szenen in Aussicht. Die Singlelady fühlt sich in ihrem Körper sogar so wohl, dass sie für den aktuellen Playboy die Hüllen fallen ließ.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW Die "Temptation Island"-Single-Girls

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

TVNOW / Sergio del Amo Anastasiya Avilova bei "Temptation Island"

