Sarah Lombardi (26) hat sich eine fiese Verletzung zugezogen! Via Instagram-Story berichtete die Musikerin ihren Fans jetzt von ihrem Unfall: ”Ich bin gestern die Treppen runtergegangen und ich bin sowas von hingefallen und richtig umgeknickt – also wirklich, so richtig – es tut unnormal weh und ist auch richtig dick geworden an meinem Knöchel", schilderte die 26-Jährige. Anschließend präsentierte Sarah dann auch ihren verwundeten Fuß – ein wirklich schauriger Anblick!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de