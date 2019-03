Dürfen die Fans von Costa Cordalis (74) wieder aufatmen? Am Mittwoch hieß es, der Schlager-Star befinde sich in ärztlicher Behandlung in einer Klinik auf Mallorca. Wassereinlagerungen machen seinem Körper zu schaffen – so bestätigte es jetzt auch Sohn Lucas Cordalis (51). "Mein Vater liegt immer noch im Krankenhaus. Er ist insgesamt sehr schwach und hat viel Wasser im Körper. Vor allen Dingen in den Armen und Beinen", sagte der Gatte von Daniela Katzenberger (32) im RTL-Interview. Doch am Donnerstag meldete sich bei Promiflash ein Augenzeuge, der den 74-Jährigen in seinem Wohnort Santa Ponsa gesichtet hat: "Die Meldungen sind irritierend. Ich habe Costa heute noch in seinem Auto gesehen." Ein Zeichen, dass es dem Schlager-Star wieder besser geht?



