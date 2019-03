Große Trauer um Kurvenmodel Elly Mayday (✝30): Wie jetzt bekannt wurde, starb die schöne Kanadierin am 1. März an Gebärmutterkrebs – und das im Alter von nur 30 Jahren. Schon vor sechs Jahren war bei der damals noch recht unbekannten Influencerin das erste Mal Krebs diagnostiziert worden. Mit Hilfe von Operationen und diversen Behandlungen konnte die Krankheit immer wieder bekämpft werden – doch am vergangenen Freitag musste ihre Familie endgültig Abschied von Ashley nehmen, wie Elly mit bürgerlichem Namen hieß. "Im Herzen war sie ein Mädchen vom Land, das eine Leidenschaft für das Leben hatte. Sie träumte davon, die Leben anderer Menschen zu beeinflussen und hat es geschafft. Liebe und Licht!", heißt es ganz emotional auf ihrem Instagram-Profil.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de