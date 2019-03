Sie haben sich diese Auszeit wirklich verdient! Seit ein paar Monaten sind Helene Fischer (34) und Thomas Seitel ein Paar und machten mit ihrer Beziehung bereits unzählige Schlagzeilen. Zuletzt hatten sie sogar Drohbriefe zu verkraften. Nun entschieden sich die beiden offenbar dazu, ein wenig Abstand zu all dem zu gewinnen: Die zwei Turteltauben wurden jetzt im Liebesurlaub in Südtirol gesichtet.

Nach einem Bericht der Tiroler Tageszeitung weilten die Schlagersängerin und der Tänzer im verschneiten Pustertal und verbrachten dort ein paar ruhige Tage zu zweit. Christian Tschurtschenthaler ist Mitarbeiter des Liftbetreibers "Drei Zinnen AG" und traf die beiden in dem Skiort. "Helene hat mit ihrem Freund den ganzen Tag auf der Piste verbracht. Sie ist begeistert vom Panorama und den Pisten", verriet er über die Begegnung mit dem Musikstar.

Obwohl sich die "Atemlos"-Interpretin und ihr Liebster Mühe gaben, ihren romantischen Urlaub zu zweit geheim zu halten, flog ihr Aufenthalt am Ende auf. So lieh sich Helene unter falschem Namen Skischuhe aus, ihr Freund hingegen gab dabei seinen richtigen Namen an. Anhand von Helenes Geburtsdatum fiel den Liftbetreibern der kleine Schwindel schließlich auf und sie kamen mit dem Schlagerstar ins Gespräch. Dass das Paar seine Zweisamkeit genießen wollte, hätten alle Anwesenden respektiert, so Tschurtschenthaler. "Sie ist überhaupt nicht abgehoben. Ihre Art und Weise, wie sie auf Leute zugeht ist so, wie man sie kennt. Ganz liebenswert", sagte er.

