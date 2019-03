Reality-TV-Star Kim Kardashian (38) ist bei ihren Followern bereits lange für ihre wilden Looks bekannt. Der Keeping up with the Kardashians-Star weiß seinen Traumkörper einfach in Szene zu setzen. Und das auch, wenn die Stilikone mal wieder zu einem extravaganten oder gewagten Outfit greift! Die 38-Jährige fällt modisch einfach auf – fast nackt überrascht sie jetzt ihre Follower mit einem Look, der ihre Taille so richtig in Szene setzt!

Auf Instagram zeigt sich Kim in einer sexy Bildergalerie im gewagten Fast-Nackt-Body mit verführerischem Leo-Print. Der Reality-TV-Star, der sich scheinbar noch immer in Paris befindet, enthüllt dabei nicht nur ein beeindruckendes Dekolleté, sondern auch eine besonders schmale, sexy Taille. Unter dem fast durchsichtigen Gewand kommt wirklich alles zur Geltung! Dabei sind lediglich Kims Brüste und ihr Intimbereich von blickdichtem, schwarzem Material bedeckt.

Erst kürzlich hatte die Ehefrau von Kanye West (41) für Aufsehen bezüglich ihrer Kleiderwahl bei den Hollywood Beauty Awards gesorgt. Im Mega-knappen Kleid von Mugler mit deutlich sichtbarem Under-Boob kam sie bei vielen nicht ganz so gut an. Auf Instagram erntete die Dreifach-Mama ordentlich Kritik: "Ohne Klasse", "Die Dinge, die sie für Geld machen würde" oder "Welche Mutter zieht sich so an", lauteten einige der entrüsteten Kommentare.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Anzeige

Bauer-Griffin / SplashNews.com Kim Kardashian in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de