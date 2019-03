Sophia Vegas (31) muss sich gegen einen echten Shitstorm wehren! Erst vor vier Wochen war die Reality-TV-Bekanntheit zum ersten Mal Mama geworden. Baby Amanda Jaqueline Charlier ist jedoch nicht der einzige Lebensinhalt der Blondine – denn für die OP-Queen ist auch ihr Partner Daniel Charlier besonders wichtig. So jettete das Paar nun zu Dans Geburtstag nach Mexiko in den Pärchenurlaub. Dass Baby Amanda dabei in Los Angeles blieb, gefiel den Fans der 31-Jährigen aber so gar nicht!



