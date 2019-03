Ende Dezember wird Taylor Swift 30 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums schrieb die Sängerin jetzt 30 Dinge nieder, die sie bis dato gelernt hat. Ein Thema ist dabei ihr Streit mit Reality-Sternchen Kim Kardashian (38) und Kanye West (41). Der Rapper hatte sich in seinem Song "Famous" 2016 mit seinem Anteil an Taylors (29) Ruhm gebrüstet. Es folgte ein öffentlicher Zoff, bei dem sich Kim hinter ihren Mann stellte und Taylor als "Schlange" bezeichnete. Doch die rechnet jetzt mit dem Ehepaar ab!

"Zu allen Menschen nett zu sein, kann dich in große Schwierigkeiten bringen", resümierte die Musikerin in ihren 30 Learnings in der US-amerikanischen Elle. Denn andere könnten "diese Eigenschaft ausnutzen". "Stärke dein Rückgrat, höre auf dein Bauchgefühl und sei sicher, wann du zurückschlagen musst. Sei wie eine Schlange – schnappe nur zu, wenn jemand auf dich tritt", rät sie und scheint dabei auf Kims Schlangen-Metapher anzuspielen. Das berühmte Ehepaar nannte TayTay allerdings nicht einmal namentlich.

Diese Attacke hatte die Sängerin offenbar mächtig mitgenommen, wie sie erzählte. "Die Tatsache, dass so viele Leute auf den Zug aufgesprungen sind, führte dazu, dass ich mich so wenig wert wie nie zuvor in meinem Leben gefühlt habe", erinnert sich Taylor. Damals hatten viele von Kims Fans Schlangen-Emojis auf ihren Social-Media-Kanälen hinterlassen.

