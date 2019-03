Enisa Bukvic und Simon Desue (27) verbindet eine süße Date-Story! Von seinen YouTube-Fans wird das Paar schon seit den ersten gemeinsamen Clips geliebt, die es 2016 veröffentlichte. Doch tatsächlich lernte der Online-Star die Germany's next Topmodel-Kandidatin gar nicht im Netz kennen, sondern ganz klassisch im echten Leben – in einem Club in Miami. "Wir haben uns einfach so spontan getroffen. Wir hatten einen gemeinsamen Freund, der kommt auch aus Schweden. Simon ist reingegangen mit seinen blonden Haaren, das war so wie ein Leuchten, wie ein starkes Licht. Und da dachte ich so: 'Wer ist das?'" erinnert sich Enisa im Interview mit ProSieben. Später fragte der Web-Entertainer seine heutige Freundin nach einem Kaffee-Date – der Rest ist Geschichte!



