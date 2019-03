LionT (26) veröffentlicht endlich wieder Musik – doch wo bleibt die Support-Welle? Noch vor Jahren gehörte der Online-Entertainer zur Spitze YouTube-Deutschlands und wurde in seinen Videos von Plattform-Stars wie Shirin David (23), Bibi Heinicke (26) und nicht zuletzt seiner damaligen Freundin Dagi Bee (24) unterstützt. Alles Geschichte? In seinem neuen Titel "Vergessen" besingt er eine kaputte Liebe, scheint aber damit auch auf alte Freunde anzuspielen, die ihn in schweren Zeiten allein gelassen haben. "Du ziehst jeden hoch, alle High Life und dann lassen dich alle irgendwie fallen und sind nicht für dich da, wo du es am meisten gebraucht hast", schrieb ein Zuschauer auf YouTube und bekam von Timo, wie LionT wirklich heißt, für den Kommentar einen offenbar zustimmenden Like.



