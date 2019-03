Verführerin Giulie Santana zog schon in der ersten Temptation Island-Folge blank: Bei einer feuchtfröhlichen Poolparty in der Villa der vergebenen Herren Salvatore Vassallo, Janis Scotti, Robin Riebling und Fabian Nickel flirtete sie nicht nur, was das Zeug hält, sondern ging auch oben ohne baden. Dafür erntete die Jurastudentin im Netz ganz schön fiese Kommentare. Über den Hate kann die 21-Jährige aber nur lachen, wie sie exklusiv im Promiflash-Interview in der Shisha-Bar Rauchwolke in Berlin verriet: "Mir war schon bewusst, dass da positive, aber auch sehr viele negative Kommentare zu der Szene kommen. Am Ende vom Tag kann ich sagen, ich bin im Reinen mit mir selbst, ich habe einen geilen Körper, ich kann ihn auch zeigen. Wer noch bei Brüsten ausrastet, der tut mir wirklich leid", stellte Giulie klar. Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de