Wo ist denn die kleine Amanda? Das fragte sich die Netz-Gemeinde vor Kurzem, nachdem Sophia Vegas (31) und ihr Freund Daniel Charlier ihre Follower mit einem Schnappschuss aus dem Pärchen-Urlaub beliefert hatten. Immerhin ist es gerade mal vier Wochen her, dass ihr kleines Töchterchen Amanda das Licht der Welt erblicken durfte. Mit ihrem neuesten Posting versuchte Sophia nun, ihren Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen – allerdings mit mäßigem Erfolg!

Via Instagram teilte die frisch gebackene Mama einen Schnappschuss, auf dem sie – vor paradiesischer Kulisse – ihre Kehrseite gekonnt in Szene setzte. "14 Kilogramm weniger seit der Geburt meiner wundervollen Tochter", schrieb sie in der Bildunterschrift stolz und verlieh so ihrer Freude über die gelungene Diät Ausdruck. Schnell schob die 31-Jährige jedoch hinterher: "Vielmehr freue ich mich, meinen kleinen Sonnenschein wieder in die Arme zu schließen." Solange sie im Urlaub sei, würde sich eine Nacht-Nanny liebevoll um die kleine Amanda kümmern, hieß es in dem Posting weiter.

Mit diesen Worten schien Sophia ihre Kritiker – zumindest teilweise – beruhigen zu können. So räumte ein Fan ein: "Mag sein, dass ihre Nanny und die Night-Nurse ihr all die Liebe und Zuneigung der Welt geben und dass es Amanda wirklich gut geht." Aber komplett überzeugt schien die Followerin nicht und ließ die Blondine daher abschließend wissen: "Du bist die Mama und niemand sonst. Das hier geht auf Kosten eurer Bindung."

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas in Mexiko, März 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda Jaqueline Charlier

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier mit ihrer Tochter in der Kirche

