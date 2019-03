Nach wie vor setzen superdünne Models auf den Laufstegen Trends für unrealistische Schönheitsideale. Dabei ist eigentlich klar, dass dieses Aussehen nur durch strenge Diäten und ein straffes Work-out zu erreichen ist. Für die Sängerin Taylor Swift (29) ist mit Dauerdiäten aber jetzt endgültig Schluss. Ihr Körper hat sich über die Jahre hinweg verändert. Doch die Grammy-Gewinnerin liebt ihn so, wie er ist.

Vor drei Jahren noch war Taylor bedeutend schmaler, jedoch ist sie mittlerweile nicht mehr so streng zu sich selbst. "Ich habe gelernt, nicht mehr jedes Gramm Fett an meinem Körper zu hassen", erklärte sie in der April-Ausgabe der US-amerikanischen Elle. "Ich musste mein Gehirn allerdings hart darauf trainieren, dass ein bisschen mehr Gewicht bedeutet, dass ich Kurven bekomme, glänzenderes Haar und mehr Energie", gab sie zu. Inzwischen habe sie ihren Körper liebgewonnen, wie er sei.

Sie bemängelte außerdem, dass bei Frauen hinsichtlich ihres Aussehens andere Standards angesetzt würden als bei Männern. "Wir Frauen sollen die Schwerkraft, die Zeit und alles Natürliche bekämpfen, um so dieses absurde Ziel von ewiger Jugend zu erreichen, was nicht mal annährend von Männern verlangt wird."

