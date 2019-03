Es ist in den vergangenen Jahren der Trend aus den USA: Immer mehr Promimütter setzen auf eine geschlechtsneutrale Erziehung ihrer Kinder. Neben Musikerin Pink (39) und Schauspielerin Jaime King (39) lässt auch Paloma Faith (37) ihren Nachwuchs ohne Gender-Klischees aufwachsen. Bei deutschen Stars ist der Hype noch nicht wirklich angekommen – recht so, wie Daniela Katzenberger (32) jetzt im Promiflash-Interview erklärte: "Oh, ohje… geschlechtsneutral großziehen, das finde ich genauso sinnvoll, wie ein Kind zuckerfrei großzuziehen! Das wird niemals funktionieren!"



