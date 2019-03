Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, Sarah Lombardi (26) und ihr Roberto seien kein Paar mehr. Weder ihr Management noch die Sängerin selbst äußerte sich bisher zu den Spekulationen. Jetzt wurde die junge Mutter allerdings in männlicher Begleitung in Berlin gesichtet! Was noch dazukommt: Erst vor wenigen Tagen postete die Musikerin einen Urlaubs-Countdown auf Instagram und versah diesen mit einem Pärchen- sowie einem Herz-Emoji. Sind Sarah und Roberto etwa doch noch ein Paar?



