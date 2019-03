Was haben diese verdächtigen Klunker bloß zu bedeuten? Bei der Premiere des Filmes "Misfit" in Köln erschien Sylvie Meis (40) am Wochenende mit Freund und Filmproduzent Bart Willemsen (29). Die beiden turtelten auf dem roten Teppich, was das Zeug hielt und lenkten dabei die Aufmerksamkeit auf ein ganz besonderes Detail: Sowohl die Moderatorin als auch der elf Jahre jüngere Niederländer trugen plötzlich auffällige Ringe an ihren Händen. Haben die zwei etwa schon geheiratet?



