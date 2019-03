Was für eine heiße Zweifach-Mama! Am 26. Februar 2019 erblickte Lola Alain, das zweite gemeinsame Kind von Model April Love Geary (24) und Musiker Robin Thicke (42), das Licht der Welt – bereits im Februar 2018 wurde Töchterchen Mia Love (1) geboren. Obwohl die junge Mutter also noch vor wenigen Tagen ihren großen Schwanger-Bauch mit sich herumtrug, ist auf aktuellen Bildern nichts mehr von ihm zu sehen: April ist schon wieder erstaunlich schlank!

Einige Paparazzi lichteten das Paar am Sonntag in Los Angeles beim Verlassen eines Lokals ab, das die Turteltauben für Robins 42. Geburtstag besucht hatten. Zu diesem besonderen Anlass schmiss April sich ordentlich in Schale – und bewies mit ihrem eng anliegenden schwarzen Glitzer-Dress, dass sie zwei Wochen nach der Geburt schon wieder in Topform ist!

Auch nach der Geburt von Mia Love im Jahr 2018 war Aprils Babybauch superschnell verschwunden. Robins Verlobte präsentierte auch damals nur kurze Zeit später wieder denselben knackigen Hammer-Body wie vor der Schwangerschaft. Ob die 24-Jährige beide Male ein straffes Fitnessprogramm durchgezogen hat? Ihr Alter könnte ebenfalls ein Grund sein, warum die Baby-Kilos so fix gepurzelt sind – je jünger die Mutter, desto schneller soll sich der Bauch in der Regel zurückbilden.

MEGA Robin Thicke und April Love Geary in Los Angeles, 2019

MEGA April Love Geary und Robin Thicke in Los Angeles

Instagram / aprilovee April Love Geary auf den Malediven

