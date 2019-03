Was ist nur bei den Herzoginnen Meghan (37) und Kate (37) los? Schon lange wird gemunkelt, dass zwischen den beiden Royals eisige Stimmung herrscht. Ihr Auftritt beim diesjährigen Commonwealth Day befeuerte diese Gerüchte ein weiteres Mal. Am Montag kamen sie getrennt an der Westminster Abbey in London an – und nicht wie im vergangenen Jahr gemeinsam. Zwar begrüßten sich Meghan und Kate bei ihrer Ankunft mit einer innigen Umarmung, während des Gottesdienstes herrschte allerdings eine sichtlich angespannte Atmosphäre.



