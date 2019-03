Daniel Völz (34) schwebt wieder im siebten Himmel! Erst vergangene Woche machte der ehemalige Bachelor seine neue Liebe ganz öffentlich: In Cheerleaderin Lisa hat er nur knapp ein Jahr nach seiner Trennung von Kristina Yantsen seine bessere Hälfte gefunden. Mit seiner neuen Flamme ging es nun in den Kurzurlaub nach Usedom, wo sich die Turteltauben ganz verknallt das alljährliche Husky-Rennen anschauten. Doch wirklich aufmerksam verfolgten sie die Hunde nicht – und versanken lieber in verliebten Blicken und laaaangen Küssen!



